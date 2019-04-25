مراسلة المنار : الرئيس عون يطلب أن تتضمن الموازنة المتوقع من الواردات والنفقات لمقاربة ارقامها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2019 - 17:52

مراسلة المنار : الرئيس عون يطلب أن تتضمن الموازنة المتوقع من الواردات والنفقات لمقاربة ارقامها

منذ 2 ساعة 25 April، 2019
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