بيونغ يانغ: نسعى لتجنب نشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية

أكد وزير القوات المسلحة الشعبية لكوريا الشمالية نو كوانغ تشول الخميس، أن بلاده تهدف بحزم إلى تجنب نشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام في المنطقة. وقال تشول، خلال مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي، “هذه الاتفاقيات [بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والبيان المشترك للولايات المتحدة وكوريا الشمالية] ذات أهمية تاريخية، تحتوي على إصرار حازم على اتخاذ خطوات حقيقية لإزالة خطر نشوب حرب، وإقامة نظام دائم للسلام ، وفتح عهد سلمي في شبه الجزيرة الكورية ، حيث لا يكون هناك مزيدا من الحروب “.

ولفت الوزير الكوري الشمالي، إلى أن بيونغ يانغ، ترى من الضروري الانتقال بسرعة إلى محادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية لتجنب حرب نووية. وقال “بالتعاون الوثيق بين الموقعين على اتفاق الهدنة، ينبغي مواصلة التفاوض بنشاط بشأن الانتقال من نظام الهدنة، الذي هو حالة حرب شرعية، إلى نظام السلام. هذه هي الأولوية الرئيسية والخطوة الأولى ، والتي ستكون مفتاح السلام الدائم والقضاء على مصدر خطر الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية “.

هذا ويعقد مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في الفترة من 23 إلى 25 نيسان/أبريل في موسكو، بحضور أكثر من ألف مشارك من 100 دولة بما في ذلك وزراء دفاع أكثر من 35 بلدا، يبحث خلاله المشاركون قضايا الأمن الدولي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية