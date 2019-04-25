اليمن: وقفة شعبية في إب دعما للجيش واللجان وتنديدا بجرائم العدوان

نظم أبناء عزلة الشرنمة العليا بمنطقة العود بمحافظة إب اليمنية وقفة شعبية دعما للجيش اليمني واللجان الشعبية وتنديدا بجرائم العدوان السعودي الاميركي.

واكد المشاركون في الوقفة على “نفيرهم العام والتوجه إلى جبهات القتال للمشاركة في تحرير الأرض وصون العرض”، ولفتوا الى “ثقتهم بقيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى”.

ودعا المشاركون “كافة المغرر بهم ممن لا زالوا يقاتلون في صفوف العدوان العودة إلى أحضان الوطن والاستفادة من قرار العفو العام والوطن يتسع للجميع”.

وطالب المشاركون “كافة أبناء الوطن بالمزيد من الصمود والتلاحم ورفد الجبهات”، وأشادوا “بالانتصارات العظيمة التي حققها أبطال الجيش واللجان في جبهات الضالع والعود وبشكل أذهل العالم”.

المصدر: موقع انصار الله