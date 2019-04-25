إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا وجلسة للموازنة الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2019 - 15:38

إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا وجلسة للموازنة الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري

منذ 43 mins 25 April، 2019
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