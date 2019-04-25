النائب معلوف: كسارات ابو ميزان احدثت ضررا بالانسان والثروة الحرجية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2019 - 15:38

النائب معلوف: كسارات ابو ميزان احدثت ضررا بالانسان والثروة الحرجية

منذ 1 ساعة 25 April، 2019
لبنان

اشار المكتب الاعلامي للنائب ادي معلوف في بيان الى انه ” في اطار متابعته للاوضاع البيئية في المتن الشمالي، وفي الوقت الذي تدرس فيه وزارة البيئة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وقبيل عرضه على طاولة مجلس الوزراء، سلط عضو “تكتل لبنان القوي” النائب ادي معلوف الضوء على احدى اكبر كسارات المتن الشمالي في ابو ميزان، والتي استمرت بالعمل لسنين طويلة بعد توقف غيرها عن العمل، حيث نهشت اعمال الحفر والتفجير جبلا بأكمله ليصل علو الهوة فيه الى اكثر من مئة وعشرين مترا ضاربة بعرض الحائط جميع المعايير البيئية وامكانية اعادة التأهيل، عدا عن الضرر اللاحق بالبلدات المجاورة من وراء الغبار المضر بالانسان والثروة الحرجية والاشجار المثمرة. لذا رفع معلوف الصوت عاليا واعدا بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية لا سيما وزارة البيئة.

المصدر: الوكالة الوطنية

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