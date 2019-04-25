الخارجية الايرانية: مجزرة الاعدامات في السعودية عودة الى جاهلية ما قبل الاسلام

وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، مجزرة الاعدامات الاخيرة في السعودية بانها بمثابة عودة الى الجاهلية التي كانت سائدة قبل الاسلام.

وفي تصريح ادلى به اليوم الخميس، وصف موسوي مجزرة الاعدامات الاخيرة في السعودية التي شملت 37 شخصا اجراء على نهج الجاهلية ما قبل الاسلام، مؤكدا ضرورة تصدي المجتمع الدولي لمثل هذه الاعمال الجنونية.

واضاف، ان السعودية تقوم بمثل هذه الاجراءات في سياق سياسة اثارة الفتنة في المنطقة وفي ظل الدعم من الحكومة الاميركية ومن الضروري على دول المنطقة الحذر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الفتن.جية

وقد اعدمت السلطات السعودية الثلاثاء 37 شخصا في عدة مدن بمزاعم تهمة الارهاب.

المصدر: وكالة فارس