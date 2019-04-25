كيم جونغ أون يعرب عن أمله بإجراء محادثات “مهمة” مع بوتين

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الخميس، عن أمله بأن يصبح اللقاء الأول مع الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محل اهتمام عال لتنمية العلاقات بين البلدين، وأن يتمكن ونظيره الروسي من تبادل وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية. وقال كيم جونغ أون في بداية القمة “لفت وضع شبه الجزيرة الكورية انتباه العالم بأسره، أعتقد أننا سنتبادل التقييمات والآراء حول هذه القضية، وسنعقد أيضًا مفاوضات ذات مغزى كبير بشأن كيفية إيجاد الطرق لحلها بشكل مشترك”.

وأضاف ” آمل بأن يصبح هذا اللقاء مهمًا للغاية لتعزيز العلاقات وتطويرها بشكل مستمر بين البلدين ذويْ التاريخ الطويل وتقاليد الصداقة”. هذا وانطلقت المحادثات الثنائية بين بوتين وكيم جونغ أون صباح الخميس في فلاديفوستوك، حيث رحب الرئيس الروسي بنظيره الكوري الشمالي، معرباً عن سعادته بلقائه.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية