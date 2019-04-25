الفرزلي: أي نقاش يتعلق بالموازنة لم تصل فيه الحكومة الى مشروع قانون هو نقاش لا يخدم القضية الوطنية

رأى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن “النقاش الدائر حول الموازنة وأرقامها يؤدي الى نتائج سلبية وهو مفتعل من قبل من يطلقون آراء ونظريات ثبت أنها خاطئة ولم تبت من قبل الحكومة”.

وقال في حديث إذاعي “إن أي نقاش يتعلق بالموازنة لم تصل فيه الحكومة الى مشروع قانون يطرح في مجلس النواب هو نقاش لا يخدم القضية الوطنية”.

وحمل المسؤولية “كل من يتجه الى نقاش وهمي”، متهما “الذين تحدثوا عن إقتطاع في الرواتب وغيرها من الامور بسوء النية اذ ثبت عدم صحتها وأنها أفكار لم يصر الى عرضها”.

وسأل الفرزلي في معرض رده على ما وصفه بالمغالطات حول مشروع الموازنة: “أين هي الورقة التقشفية التي يحكى عنها، علما انه لا يوجد أي ورقة رسمية يمكن الإستناد اليها للنقاش في البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام