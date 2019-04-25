فرنسا تحقق بتسريب مذكرة سرية بشأن استخدام “أسلحة فرنسية في اليمن”

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا حول تسريب مذكرة عسكرية سرية كشفت استخدام الإمارات والسعودية أسلحة فرنسية في اليمن، وفق ما أفادت مصادر الأربعاء.

وتفصل المذكرة استخدام أسلحة تشمل دبابات ومدفعية وسفنا حربية في العدوان على اليمن.

ويبدو ان استخدام أسلحة فرنسية في اليمن يتعارض مع تصريحات علنية سابقة للحكومة الفرنسية.

وخلصت المذكرة السرية للاستخبارات العسكرية التي تتألف من 15 صفحة ونشرها موقع ديسكلوز الاستقصائي، الى ان الامارات والسعودية نشرتا اسلحة فرنسية في اليمن.

ووفق ديسكلوز أوردت المذكرة التي تم ارسالها الى الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ان 48 مدفعا من طراز سيزار الذي تصنعه مجموعة نكستير استخدمت عند الحدود اليمنية السعودية.

وايضا تم استخدام دبابات لوكليرك بيعت في التسعينات الى الامارات، اضافة الى مقاتلات ميراج 2000، وربما تقنية فرنسية للصواريخ الموجهة تحمل اسم داموكليس، بحسب التقديرات.

وشاركت في العدووان على اليمن مروحيات كوغر للنقل وطائرات تزويد الوقود جوا “آي 330 ام ار تي تي”، وسفينتان حربيتان شاركتا في حصار الموانىء اليمنية ما أدى الى نقص في الغذاء والأدوية، وفق ما انتهت اليه ادارة الاستخبارات العسكرية “دي ار ام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية