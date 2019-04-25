بدء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في فلاديفوستوك الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2019 - 07:46

بدء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في فلاديفوستوك الروسية

منذ 30 mins 25 April، 2019
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