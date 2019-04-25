بومبيو يبحث مع نظيره القطري ملفات ليبيا وأفغانستان والسودان وإيران

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن، الأربعاء، قضايا إقليمية عدة مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي بيان نصي، أوضحت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاغوس، أن بومبيو وآل ثاني (الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس وزراء قطر) بحثا “عددا من الملفات الإقليمية، بما فيها أفغانستان وليبيا والسودان والجهود لمواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة”.

وتمارس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضغوطا متزايدة على إيران التي تتهمها واشنطن بدعم الإرهاب والقيام بنشاطات “تخريبية” في المنطقة.

المصدر: وكالات