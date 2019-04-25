الشرطة المغربية تستخدم خراطيم المياه لتفريق تظاهرة للمدرسين

استخدمت الشرطة المغربية خراطيم المياه مساء الأربعاء لتفريق تظاهرة في العاصمة قام بها آلاف من المدرسين المتعاقدين الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية.

ووصل المدرسون الذين كانوا يهتفون “لا لتفكيك المدرسة العمومية” و”العدالة الاجتماعية” الى أمام البرلمان في وسط الرباط لاقامة مخيم والاعتصام فيه للضغط من اجل مطالبهم، قبل ان تفرق الشرطة تظاهرتهم. وارتدى المتظاهرون الذين قدموا من عدة مدن مئزر المدرسين الابيض.

وألغي اجتماع للمتظاهرين مع وزارة التربية الوطنية كان مقررا الثلاثاء، بعد أن أقدم بعض المدرسين على “الاخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 نيسان/أبريل 2019″، وفق الوزارة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية