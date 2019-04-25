المجلس العسكري في السودان يعلن التوافق على معظم مطالب قادة الاحتجاجات (ا.ف.ب.) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2019 - 02:28
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الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلا حشداً من العمال الإيرانيين: نحن قادرون على تصدير النفط الإيراني بالقدر الذي نشاؤه
الإمام الخامنئي: العداء لإيران لن يبقى دون رد والمساعي الأميركية لفرض العقوبات على المبيعات النفطية لن تحقق مآربها
الإمام الخامنئي: إذا شمّر الشعب الإيراني والمسؤولون الإيرانيون عن ساعد العزم فإنهم سيفتحون الكثير من الطرق المسدودة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: تصفير النفط الإيراني أمر غير ممكن ومنع الصادرات يعني الوقوف بوجه الشعب
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: ايران ستواصل بيع النفط وسنجد مشترين وسنبقى نستخدم مضيق هرمز
ظريف: على الولايات المتحدة أن تعلم انها اذا ارادت دخول هرمز عليها التحدث للحرس الثوري
ظريف: اللعبة التي تلعبها امريكا بشأن إيران لها الكثير من التداعيات وعواقبها ستتجاوز المنطقة
وزير الدفاع الروسي: التعاون الروسي الايراني مهم لتحقيق التهدئة في سوريا
قوات العدو الصهيوني تهدم منزل الشهيد عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية قضاء سلفيت بالضفة الغربية المحتلة
قوات العدو الصهيوني تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة
الرئيس نبيه بري: لا استهداف للطبقات الفقيرة والمتوسطة وكل ما ينشر عن ذلك في السياسات التقشفية هو مجرد تأويلات
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عقب لقائه النائب سامي الجميل: نحن ممثلون في الحكومة لكن لسنا راضين عن طرح تخفيض الرواتب
الياس ابو صعب من الحدود اللبنانية الجنوبية: بديهي أن تكون الزيارة الأولى لوزير الدفاع الوطني إلى الحدود المتنازع عليها
بو صعب: نحن حريصون بقوة على جيشنا وشعبنا وكل شخص يريد الدفاع عن هذه الأرض وسنظل نطالب بكل شبر من أرضنا
النائب حسن فضل الله: كل اللبنانيين مسؤولون عن تسليح الجيش الا ان واشنطن والجهات الدولية تمنع تسليح الجيش اللبناني
وزير المالية اللبناني علي حسن خليل: متفائل بالقدرة على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة
منظمة العفو الدولية: عمليات الإعدام التي أقدمت عليها الرياض هي دليل مخيف على ازدراء السلطات السعودية للحياة البشرية
حزب الله يدين بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي بحق العشرات من المدنيين الابرياء
حزب الله: هذه الدماء البريئة ستبقى منارة للشعب المظلوم تنير دربه وتعبد طريقه للخلاص
حزب الله: نعتبر ان الولايات المتحدة شريك أساسي لهذا النظام في مسؤوليته عن الجرائم البشعة
حزب الله: نطالب شعوب العالم والمنظمات الدولية والانسانية بفضح هذا النظام القاتل والوحشي
حزب الله يستنكر الصمت العالمي المريب على الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي وادواته الوهابية
قادة الاحتجاجات في السودان يدعون إلى "مسيرة مليونية" للمطالبة بحكم مدني
الشرطة التركية تمنع احياء ذكرى الإبادة الأرمنية في مدينة اسطنبول
رئيسة وزراء اسكتلندا تدعو الى استفتاء قان للانفصال عن المملكة المتحدة بحلول 2021
ا ف ب: شركة بوينغ تقدر بمليار دولار كلفة توقف "737 ماكس" عن التحليق
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
المجلس العسكري في السودان يعلن التوافق على معظم مطالب قادة الاحتجاجات (ا.ف.ب.)
منذ 2 ساعة
25 April، 2019
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