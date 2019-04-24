مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 24-4-2019

بامانةِ مجلسِ الوزراءِ باتت الموازنة على ما يقول العارفون، وأَحَدٌ لم يَعرف لماذا لم توضع على طاولةِ الجلسةِ الحكوميةِ غداً، لكنَ تغييبَها عن جدولِ الاعمالِ لن يُغيِّبَ طيفَها الحاضرَ بقوة، كقوةِ الازمةِ التي تستدعي الموازنةَ بتقشفِها وبنودِها الاصلاحية..

عاديةٌ جلسةُ الغدِ اذاً ببنودِها التي لا تتناسبُ معَ استثنائيةِ المرحلة، لكنْ لا بدَ من البحثِ من خارجِ جدولِ الاعمالِ لطروحاتِ التقشفِ وحجمِها وآليةِ تنفيذِها كما قالت مصادرُ وزاريةٌ للمنار، فالمهلُ الدستوريةُ داهمةٌ والحالةُ الاقتصاديةُ مطبقة، والطبقةُ السياسيةُ تعي خطورةَ المرحلة..

اِذا طُرحت الموازنةُ خلالَ جلسةِ الغدِ نحنُ حاضرونَ للنقاشِ قالَ وزيرُ المال علي حسن خليل من عين التينة، والعينُ على النقاشاتِ التي يستكملُها رئيسُ الحكومةِ لجلاءِ الصورة، لكنها بلا ادنى شكٍ صورةٌ لن يكونَ ذوو الدخلِ المحدودِ ولا الفئاتُ الفقيرةُ ولا الطبقاتُ المتوسطةُ ضمنَها او ضمنَ تصورِ المساسِ بهم أكدَ الرئيسُ نبيه بري، واِن فعلتها الحكومةُ فمجلسُ النوابِ بالمرصاد، معَ تاكيدِه انَ على الجميعِ المساهمةَ في الانقاذ..

جنوباً رصدَ وزيرُ الدفاعِ وقائدُ الجيشِ الواقعَ الميدانيَ في جولةٍ عندَ الحدود، خلَصَ خلالَها الوزيرُ بو صعب الى أنْ لا حربَ اسرائيليةً متوقعة ، واننا بفضلِ الانتصاراتِ التي تحققت عزّزنا موقعَنا بالمفاوضاتِ لاستعادةِ حقوقِنا البحريةِ والبرية.

حقُ ايرانَ بتصديرِ النفطِ لن يوقفَه احدٌ أكدَ الامامُ السيد علي الخامنئي والجمهويةُ الاسلاميةُ ستُصدِّرُ قدْرَ ما تشاء، اما العداءُ الاميركيُ لايرانَ فلن يبقى دونَ رد. حسَبَ اوهامِهم ظنوا انهم اغلقوا الطريقَ على الشعبِ الايراني قالَ الامامُ الخامنئي، الا انَ الشعبَ النشطَ والمسؤولينَ اليقظينَ سيفتحونَ الكثيرَ من الطرقِ المغلقةِ كما قال .