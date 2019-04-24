حزب الله يرى ان هذه الدماء البريئة ستبقى منارة للشعب المظلوم تنير دربه وتعبّد طريقه للخلاص – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 20:06

حزب الله يرى ان هذه الدماء البريئة ستبقى منارة للشعب المظلوم تنير دربه وتعبّد طريقه للخلاص

منذ 27 mins 24 April، 2019
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