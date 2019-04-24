حزب الله يدين بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي المجرم بحق العشرات من المدنيين الأبرياء الذين لم يرتكبوا ذنبا سوى المطالبة بحق الحرية والتعبير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 20:05

حزب الله يدين بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي المجرم بحق العشرات من المدنيين الأبرياء الذين لم يرتكبوا ذنبا سوى المطالبة بحق الحرية والتعبير

منذ 27 mins 24 April، 2019
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