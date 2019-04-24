قتيل و4 جرحى في حادث سير على طريق كفردجال النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 20:06

قتيل و4 جرحى في حادث سير على طريق كفردجال النبطية

منذ 2 ساعة 24 April، 2019
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