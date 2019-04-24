أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من تطهير وتأمين مديرية الحشاء في محافظة الضالع بالكامل في عملية عسكريةٍ هجومية واسعة.

وأوضح العميد سريع في بيان له، اليوم الأربعاء، أن عملية تأمين مديرية الحشاء استمرت لـ 48 ساعة حيث تم تطهير وتأمين 124 موقعًا بمساحة تقدر بـ 360كم مربع مشيرا إلى أن العملية الهجومية الواسعة نُفذت من قبل وحدات متخصصة من الجيش واللجان باتجاه مواقع العدو في مديريةِ الحشاء من 3 مسارات.

وأفاد أن المسار الأول للعمليات أدى إلى تطهير وتأمين 32 موقعا أبرزها مركز المديرية “ضوران” والمجمعُ الحُكومي وسوقُ الطاحون، أما المسار الثاني فأدى إلى تطهير وتأمين 43 موقعًا وصولًا إلى مركز مديرية الحشاء والالتقاء بالمسار الأول.

وأضاف أن المسار الثالث أدى لتأمين أكثر من 49 موقعا وصولا إلى مركز المديرية حيث التقت المسارات جميعها مؤكدا وقوع عشرات القتلى بين قتيل وجريح واغتنام عتاد عسكري متنوع.

وأشاد بمواقف أبناء منطقة الحشاء الشرفاء وأكد على الاستمرار في العمل على تنفيذ مهامنا في تأمين مختلف أراضي الجمهورية اليمنية.

المصدر: موقع المسيرة