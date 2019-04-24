نائب وزير الدفاع السوري: القضاء على الإرهاب أولاً ثم بعد ذلك تأتي العملية السياسية

أعلن نائب وزير الدفاع السوري، محمود الشوا، اليوم الأربعاء، أن مسألة تحرير إدلب هي مسألة أساسية، وأن القضاء على الإرهاب يأتي قبل العملية السياسية.

وقال لوكالة “سبوتنيك” في رد على سؤال حول ما تنتظره سوريا من مباحثات صيغة أستانا القادمة في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان، وعما إذا كان يتوقع استكمال تشكيل اللجنة الدستورية: ” نحن ننتظر نتائج اجتماعات أستانا، لكن نأمل في تحقيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات أستانا السابقة، وهي التأكيد على التزام الجانب التركي بتحقيق وعوده في مناطق خفض التصعيد، ووضع حد لمماطلته في هذه المسائل، لأن مسألة تحرير إدلب هي مسألة أساسية”. وقال “القضاء على الإرهاب أولا ثم يمكن ان تكون أي عملية سياسية. وبوجود الإرهاب لا يمكن أن تنجح أي عملية سياسية.”

المصدر: سبوتنيك