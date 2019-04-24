بماذا حذرت روسيا الدول التي تستضيف نظام الدفاع الصاروخي الاميركي؟

أعلن النائب الأول لرئيس العمليات المركزية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق فيكتور بوزنخير، أن الدول التي نشرت ما تسمى “أنظمة الدفاع” الصاروخي الأميركية على أراضيها سوف تصبح أهدافًا رئيسية للقصف، كما تخاطر بأن تصبح مناطق ملوثة إشعاعيا.

وقال بوزنخير خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي: “أحد العوامل السلبية للأمن الإقليمي يتمثل في ارتفاع مستوى التهديدات للدول التي نشرت أو ستنشر وسائل الدفاع الصاروخي الأميركية على أراضيها. يجب أن يكونوا على دراية بأن مجمعات الدفاع الصاروخي المعلوماتي هي أول المنشآت التي تتعرض للقصف”.

المصدر: سبوتنيك