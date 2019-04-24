القضاة السودانيون يعلنون أنهم سينضمون الى المحتجين للمرة الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 16:30
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الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلا حشداً من العمال الإيرانيين: نحن قادرون على تصدير النفط الإيراني بالقدر الذي نشاؤه
الإمام الخامنئي: العداء لإيران لن يبقى دون رد والمساعي الأميركية لفرض العقوبات على المبيعات النفطية لن تحقق مآربها
الإمام الخامنئي: إذا شمّر الشعب الإيراني والمسؤولون الإيرانيون عن ساعد العزم فإنهم سيفتحون الكثير من الطرق المسدودة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: تصفير النفط الإيراني أمر غير ممكن ومنع الصادرات يعني الوقوف بوجه الشعب
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر: أميركا ليست شرطي العالم لتمنح الاعفاءات لأحد أو تلغيها عنه
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: ينبغي توسيع نطاق قوة إيران من المنطقة إلى العالم
فلسطين المحتلة: إصابة 21 فلسطينياً في مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى
قوات العدو الصهيوني تهدم منزل الشهيد عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية قضاء سلفيت بالضفة الغربية المحتلة
الرئيس نبيه بري: لا استهداف للطبقات الفقيرة والمتوسطة وكل ما ينشر عن ذلك في السياسات التقشفية هو مجرد تأويلات
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عقب لقائه النائب سامي الجميل: نحن ممثلون في الحكومة لكن لسنا راضين عن طرح تخفيض الرواتب
الياس ابو صعب من الحدود اللبنانية الجنوبية: بديهي أن تكون الزيارة الأولى لوزير الدفاع الوطني إلى الحدود المتنازع عليها
وزير المالية اللبناني علي حسن خليل: متفائل بالقدرة على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة
السلطات السعودية تعدم 37 مواطناً بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي عام 2011 المطالب بالإصلاح
منظمة العفو الدولية: عمليات الإعدام التي أقدمت عليها الرياض هي دليل مخيف على ازدراء السلطات السعودية للحياة البشرية
انطلاق مؤتمر الأمن الدولي في موسكو بمشاركة 100 دولة لبحث قضايا الأمن الدولي وخاصة الوضع في الشرق الأوسط
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: واشنطن والاتحاد الأوروبي يتبعان سياسات التدخل في شؤون الدول الأخرى
الدفاع الروسية: موسكو طالبت واشنطن مرارا بإخلاء مخيم الركبان على الحدود السورية ـ الأردنية وتفكيكه لكنها ترفض ذلك
سوريا: استشهاد مدني وإصابة 5 جراء انفجار في منطقة نهر عيشة بدمشق
الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على مديرية "ذي ناعم" في البيضاء بالكامل بعد سلسلة عمليات نوعية
اليمن: مصرع عدد من جنود العدوان السعودي ـ الأميركي في عملية إغارة وتفجير عبوات ناسفة في نجران
قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح: هناك أصوات لا تريد الخير للجزائر ونحذر من مخطط دفع البلاد نحو الفوضى
السلطات السريلانكية تفجر عبوة ناسفة كانت داخل دراجة نارية مركونة قرب سينما في العاصمة كولومبو
الشرطة السريلانكية: 9 انتحاريين نفذوا التفجيرات في الكنائس الأحد الماضي وتم تحديد هوية 8 منهم
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
القضاة السودانيون يعلنون أنهم سينضمون الى المحتجين للمرة الأولى
منذ 24 mins
24 April، 2019
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