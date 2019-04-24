بو صعب وقائد الجيش وصلا عبر طوافة الى مهبط الطيران عند بركة حسن ثم انتقلا الى بنت جبيل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 16:30

بو صعب وقائد الجيش وصلا عبر طوافة الى مهبط الطيران عند بركة حسن ثم انتقلا الى بنت جبيل

منذ 34 mins 24 April، 2019
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