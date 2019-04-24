قادة الاحتجاجات في السودان يدعون إلى “مسيرة مليونية” للمطالبة بحكم مدني ويهددون بإضراب شامل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 16:30

قادة الاحتجاجات في السودان يدعون إلى “مسيرة مليونية” للمطالبة بحكم مدني ويهددون بإضراب شامل

منذ 1 ساعة 24 April، 2019
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