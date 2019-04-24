كتاب من مصلحة الليطاني الى محافظ البقاع: لازالة النفايات إلى مركز الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

وجه مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية كتابا الى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة طالب بإلزام البلديات الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني أن ترسل نفاياتها إلى مركز الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (معمل فرز وتسبيخ ومطمر صحي) من المراكز الثلاث المتوفرة حاليا في محافظة البقاع (زحلة، بر الياس وجب جنين) بعد التنسيق مع البلدية حيث يتواجد المطمر الصحي بهدف الحد من مشكلة انتشار المكبات العشوائية على ضفاف النهر وتطبيق الإدارة المتكاملة اللازمة لحل هذه الأزمة، وبمنع رمي النفايات الصلبة عشوائيا وحرقها بشكل غير علمي وغير مراقب وذلك لما لهاتين الطريقتين من تأثير سلبي على البيئة. وعملا بتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 102/2012 التي أوصت بإقفال المكبات العشوائية في حوض نهر الليطاني وإعادة تأهيلها. وبتطبيق خطة العمل المتعلقة بمحطات الترحيل والفرز والتسبيخ والمطامر الصحية التي يقتضي إنشاؤها/توسيعها وتكون وزارة البيئة الجهة المسؤولة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام