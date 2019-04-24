ماذا قال ظریف عن اعدام 37 شخصاً فی السعودیة؟

قال وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف رداً على اعدام 37 شخصا فی السعودیة، إن العضویة فی فریق بولتون وبن سلمان وبن زاید ونتنیاهو تمنح الحصانة ضد أي جریمة.

و كتب ظریف فی تغریدة علي تویتر مساء الثلاثاء: بعد تجاهل تقطیع جسد أحد الصحفیین، وعندما تقوم السعودیة بإعدام 37 رجلاً في یوم واحد، لا یسمع أي تعلیق من حكومة ترامب، حتى عندما یصلب شخص بعد یومین من عید الفصح.

وصرح بان العضویة فی ‘ فریق ب’ الذی یضم بولتون وبن سلمان وبن زاید ونتنیاهو، یمنح الحصانة ضد ارتكاب أي جریمة.

ووفقا لمنظمة العفو الدولیة، فقد أُعدم 149 شخصا فی السعودیة فی عام 2018. السعودیة هی الدولة الوحیدة فی العالم التی تنفذ أحكام الإعدام بقطع الرأس.

یقول نشطاء الشبكات الاجتماعیة ومستخدمو الإنترنت السعودیون، إن 32 من الذین أُعدموا هم من الشیعة من منطقة القطیف ورجال الدین وطلبة العلوم الدینیة فی المنطقة الشرقیة.

یذكر ان أهالي المنطقة الشرقیة فی السعودیة، تظاهروا مرارا وتكرارا فی السنوات الأخیرة احتجاجا علي الأعمال القمعیة للنظام السعودي ومقتل العشرات من المتظاهرین فی مدینتي العوامیة والقطیف، لكنهم واجهوا فی كل مرة اشد انواع القمع من قبل قوات ال سعود.

الحكومة السعودیة تنفذ سنویا أحكام الاعدام بعدد كبیر من المعارضین لآل سعود بهدف محاربة حریة التعبیرعن الرأي، وبزعم مكافحة الإرهاب.

الشیخ نمر باقر النمر، أحد أبرز علماء الدین الشیعة فی السعودیة ومن أبرز السجناء السیاسیین فی البلاد، أُعدم فی عام 2014 بتهمة انتقاد آل سعود والعمل ضد الأمن القومي.

المصدر: وكالة الانباء الايرانية