وزير الدفاع من الجنوب: لن نتنازل عن أي شبر من ارضنا وسنتمسك بحقوقنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 12:37

وزير الدفاع من الجنوب: لن نتنازل عن أي شبر من ارضنا وسنتمسك بحقوقنا

منذ 9 mins 24 April، 2019
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لبنان

توجه وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب الى جنوب لبنان في جولة بدأها من مدينة صور، والتقى قائد اليونيفيل ستيفانو ديل كول قبل ان يتوجه بجولة على الحدود الجنوبية.

وأكد وزير الدفاع خلال جولة تفقدية للحدود الجنوبية، “اننا لن نتنازل عن أي شبر من أرضنا وسنتمسك بحقوقنا بكافة السبل من خلال التنسيق مع اليونيفيل والمجتمع الدولي”.

وقال: “نتوجه للمعنيين في الداخل والخارج للتعويل على الجيش”، مشيرا الى ان “العمليات في هذه المنطقة تنفذ بتنسيق عال جدا بين الجيش واليونيفيل، وليس من السهل على اللبنانيين أو يروا عسكريا غير لبناني يدخل بين القرى، والأمور تعالج من خلال التنسيق بين الجيش وقوات اليونيفيل”.

وأوضح ان “لدى الجيش 5000 عنصر في هذه المنطقة، ولكن الحاجة هي لـ 10000 عنصر والتعويل على الجيش هو الأساس”.

وقال: “طلبت زيارة نقطة الـ B1، لكن لم أتمكن لأن الجيش الإسرائيلي وضع أسلاكه الشائكة في الداخل اللبناني”.

وردا على سؤال عن سلاح المقاومة  قال وزير الدفاع: “لا أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش وهو ما أقر به الامين العام لحزب الله السيد نصرالله، وهذا يحتاج استراتيجية دفاعية تبحث حين تذهب الأخطار الإسرائيلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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