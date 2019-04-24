الطقس قليل الغيوم واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في دائرة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، مترافقة بانخفاض بنسبة الرطوبة. وحذرت من ارتفاع منسوب الأنهار بسبب ذوبان الثلوج.



وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: طقس ربيعي دافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل. ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال 1500 متر خلال الليل.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، مترافقة بإنخفاض بنسبة الرطوبة. تحذير من ارتفاع منسوب الأنهار بسبب ذوبان الثلوج .

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 25 درجة، الجبال من 6 الى 18 درجة، الأرز من 1 الى 9 درجات، في الداخل من 7 الى 20 درجة.

الرياح السطحية: شمالية شرقية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

الانقشاع:جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 % .

حال البحر: منخفض الموج الى مائج حرارة سطح الماء:18 °م.

الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام