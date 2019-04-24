مدير مكتب قائد الجيش الليبي: هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد ليبيا.. وتدخل الناتو لم يكن مدروساً

أعلن مدير مكتب قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اللواء خيري التميمي أن “هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد ليبيا”، مشيرا إلى أن “تدخل الناتو لإسقاط الرئيس السابق معمر القذافي لم يكن تدخلا مدروساً”. وقال التميمي، في مقابلة مع قناة روسيا اليوم صباح الأربعاء، “كان العمل المدروس بعناية هو الوصول بليبيا إلى هذا الوضع المؤسف”. كما أكد مدير مكتب قائد الجيش الليبي أن “هناك اتصالات تجريها قيادة الجيش الليبي وتعاون أمني مع دول الجوار”، مشيراً إلى أن “كل دول الجوار تدعم دور الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب بليبيا”، حسب قوله. وقال التميمي إنه “لدينا اتصالات مع فرنسا وألمانيا ونحن منفتحون على الاتصالات مع كل دول العالم”، مشيراً “أغلب الدول العربية داعمة لموقفنا وداعمة لليبيا ماعدا قطر”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية