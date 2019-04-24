حوادث وأخبار أمنية متفرقة

تحليق للطيران الاسرائيلي فوق الجنوب على علو منخفض

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي فوق النبطية ومنطقتها وصولا الى اقليم التفاح طيرانا دائريا على علو منخفض مع غارات وهمية.

كما شهدت اجواء مدينة صيدا تحليقا لطيران العدو الاسرائيلي على علو منخفض .

قوى الامن: توقيف عصابة لسرقة السيارات في محافظة جبل لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار العمليات النوعية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف هوية عصابات سرقة السيارات وتوقيفهم على جميع الاراضي اللبنانية، والتي نتج عنها توقيف عدد كبير من المطلوبين بهذه القضايا، وضبط العديد من السيارات المسروقة.

ونتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تبين نشاط عصابات جديدة مجهولة الهوية قامت بتنفيذ عدة عمليات سرقة سيارات ضمن محافظة جبل لبنان.

على إثر ذلك، بوشرت الاجراءات الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول عمليات السرقة، ووضعت خطة محكمة ومدروسة من قبل شعبة المعلومات بغية احباط عمليات السرقة وتوقيف أفراد تلك العصابات.

بناء عليه، كلفت المجموعة الخاصة في الشعبة لتنفيذ عمليات مراقبة في المناطق التي يحتمل حدوث عمليات سرقة فيها، اضافة الى نصب كمائن على المسالك التي تستخدمها هذه العصابات لنقل السيارات المسروقة الى البقاع.

بتاريخ 17/4/2019، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من رصد سيارة نوع هيونداي توكسون لون برونزي في محلة ضهر البيدر، كانت قد سرقت من منطقة الدكوانة بالتاريخ ذاته، فعملت على نصب كمين محكم وتوقيف السائق ويدعى:

– ع. ز. (مواليد عام 1982، لبناني) وضبطت السيارة المسروقة.

بتاريخ 18/4/2019، اشتبهت القوة المذكورة بسيارة نوع هيونداي i10 لون اسود تتجول بطريقة مشبوهة، كما تم رصد سيارة هيونداي توكسون لون ابيض بقيادة امرأة تم الاشتباه بأنها مسروقة، حيث عملت القوة على مطاردة السيارتين المذكورتين وضبطهما في منطقتي حلبا ودوار العبدة وتوقيف من على متنهما وهم كل من:

– س. ز. (مواليد عام 1984 ، لبنانية) ملقبة أم علي

– ح. ا. (مواليد عام 1994، لبناني)

– و. ا. (مواليد عام 2001، سوري)

وقد تبين ان سيارة الهيونداي توكسون مسروقة بالتاريخ ذاته من منطقة برج حمود. بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة لسرقة السيارات، وأنهم نفذوا 3 عمليات سرقة سيارات نوع هيونداي توكسون من مناطق: طرابلس، الدكوانة وبرج حمود.

سلمت السيارات المسروقة الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.



الامن العام طلب من اصحاب مكاتب السياحة عدم الوقوع ضحية اشخاص يدعون تنظيم رحلات الى لبنان

دعت المديرية العامة للأمن العام في بيان “المواطنين واصحاب مكاتب السياحة والسفر، الى التنبه لعدم الوقوع ضحية اشخاص او شركات يدعون تنظيم رحلات سياحية مختلفة الى لبنان، والترويج لها إما عن طريق الرسائل الالكترونية، او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون ان يكون لهؤلاء مكاتب رسمية او وكلاء معتمدين، وذلك بعدما تبين ان كيان العدو الاسرائيلي يحاول النفاذ الى لبنان عن طريق تجنيد عملاء له ضمن وفود تحت غطاء “رحلات سياحية “، من اجل استخدامهم لغايات امنية”.



قوى الامن: توقيف 74 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن توقيف 74 مطلوبا أمس، بجرائم: مخدرات، سرقة واحتيال.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام