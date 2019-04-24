الإمام الخامنئي: قادرون على تصدير النفط بقدر ما نحتاج

أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن محاولات اميركا الأخيرة حظر بيع النفط الايراني “لن تجديها نفعاً”، معلناً أن ايران “ستصدّر النفط قدر ما تشاء”. جاء ذلك في تصريح لسماحته خلال استقباله صباح الأربعاء حشداً من العمال من مختلف أنحاء البلاد. وقال الإمام إنه “فيما يتعلق بمحاولات اميركا الأخيرة ينبغي القول اولاً أنهم لن يحققوا شيئاً، إذ أننا يمكننا أن نصدر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء”.

وأضاف السيد الخامنئي “إنهم وحسب أوهامهم قد اغلقوا الطريق، إلا أن شعبنا النشط ومسؤولينا اليقظين سيفتحون الكثير من الطرق المغلقة لو عقدوا العزم على ذلك”. وأكد الإمام أنه “على الأميركيين أن يعلموا أن عداءهم هذا سوف لن يمر دون رد، وسيتلقون الرد على ذلك”، لافتاً إلى أن “الشعب الايراني ليس شعباً يلتزم الصمت تجاه عدائهم”. وأكد سماحته “ضرورة التقليل من الاعتماد على بيع النفط بهذه الصورة”، مشيراً إلى “محاولات الأعداء الفاشلة التي استهدفت ايران سابقاً وقولهم إنهم يريدون تركيع الشعب الايراني عبر القضايا الاقتصادية، لكن عليهم أن يعلموا أن الشعب الايراني لن يركع أمامهم”.

المصدر: وكالة أنباء فارس