ناسا ترصد “أصواتا غريبة” صادرة عن المريخ.. هل ضربه زلزال؟

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، أن مسبارا فضائيا على سطح المريخ تمكن من تسجيل أصوات “غريبة” على الكوكب الأحمر.

ويرجح علماء الفلك أن تكون الأصوات غير المعتادة التي تم تسجيلها على كوكب المريخ، ناجمة عن وقوع زلزال.

وسجل المسبار الذي أطلق عليه اسم “إنسايت” الصوت بعد 5 أشهر من وصوله إلى كوكب المريخ، وجرى التسجيل في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، وعكف باحثون بمختبر في ولاية كاليفورنيا على فحص الصوت كشف المزيد، وتوصلوا إلى أنه صادر بالفعل عن المريخ.

وأوضحت النتائج أن الزلزال كان ضعيفا، مضيفة أن الناس كانوا سيشعرون به على نحو خفيف لو وقع على كوكب الأرض.

وعلى غرار القمر، لا يضم الكوكب الأحمر أي صفائح تكتونية، لكن الجرمان يتعرضان لهزات بسبب عوامل مثل التبريد والتقلص التي تحدث تأثيرات مهمة، وهذا الأمر يعني أن سطح كل من القمر والمريخ أكثر هدوءا من كوكب الأرض الذي تتعرض لضجيج أكبر بسبب المحيطات والطقس.

وفي المنحى ذاته، يقوم الباحثون بدراسات 3 إشارات التقطاها المسبار “إنسايت” في 14 مارس و10 و11 أبريل، لكن هذه الأخيرة كانت خفيفة جدا ومن المستبعد أن تكون ناجمة عن هزات.

المصدر: سكاي نيوز