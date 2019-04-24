روسيا.. لدينا تساؤلات للترويكا الاوروبية حول الحسابات مع ايران التي لم تطبق بشكل حقيقي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 10:34

روسيا.. لدينا تساؤلات للترويكا الاوروبية حول الحسابات مع ايران التي لم تطبق بشكل حقيقي

منذ 6 mins 24 April، 2019
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف
أخبار دولية - روسيا

أعلن مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن لدى روسيا تساؤلات للترويكا الاوروبية فيما يخص نشاطها حيال آلية الحسابات مع ايران، مشيرا الى أن هذه الآلية لم تظهر نفسها بشكل حقيقي. وقال تشيجوف للصحفيين “يجب طرح الاسئلة على من وضع هذه الآلية، أي الى ما يعرف بـ”الترويكا الأوروبية”. ولدينا تساؤلات حيال ما تفعله، ونحن نعمل معها ومع الاتحاد الاوروبي بصفته المنسق”. واضاف أن ” الولايات المتحدة تفعل ما بوسعها لعرقلة هذه العملية…”، مشيرا الى أنه “حتى الآن ، لم تظهر الآلية نفسها بشكل حقيقي. وقد قال الإيرانيون إنهم بصدد انشاء آلية مماثلة خاصة بهم، لكن الأمور لم تذهب إلى أبعد من تلك التصريحات”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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