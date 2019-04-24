#مندوب_روسيا في الاتحاد الأوروبي: واشنطن تفعل ما بوسعها لعرقلة نشاط آلية الحسابات مع #ايران (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 10:34
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مسؤول في الخارجية الأميركية: ندعو إيران إلى احترام التدفق الحر لموارد الطاقة وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب
الخارجية الفرنسية: فرنسا مصممة على تنفيذ الاتفاق النووي مع ايران والذي اقره مجلس الأمن عام 2015
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القوات اليمنية تطلق 4 صواريخ زلزال1 على تجمعات لقوات العدوان السعودي جنوب غرب حيران في محافظة حجة
الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على مديرية الحشاء بمحافظة الضالع بشكل كامل ويكبدون قوات العدوان خسائر كبيرة
حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية في بعلبك يشيعون الفقيد المجاهد الحاج صلاح نون الذي توفي بعد صراع مع المرض
رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتانياهو يقول إنه يعتزم اطلاق اسم "ترامب" على مستوطنة جديدة في الجولان السوري المحتل
مصر: 88.83 % من المقترعين أيدوا التعديلات الدستورية لتمديد حكم الرئيس المصري حتى 2030
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
#مندوب_روسيا في الاتحاد الأوروبي: واشنطن تفعل ما بوسعها لعرقلة نشاط آلية الحسابات مع #ايران (سبوتنيك)
منذ 21 mins
24 April، 2019
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