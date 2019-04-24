قوى الامن: توقيف عصابة لسرقة السيارات في محافظة جبل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 10:34

قوى الامن: توقيف عصابة لسرقة السيارات في محافظة جبل لبنان

منذ 25 mins 24 April، 2019
عصابة سرقة
لبنان

أوقفت قوى الامن الداخلي في لبنان عصابة لسرقة السيارات على جميع الاراضي اللبنانية.

وقالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان لها “في إطار العمليات النوعية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف هوية عصابات سرقة السيارات وتوقيفهم على جميع الاراضي اللبنانية، والتي نتج عنها توقيف عدد كبير من المطلوبين بهذه القضايا، وضبط العديد من السيارات المسروقة”.

واضاف البيان “بناء للمعلومات كلفت مجموعة خاصة بمراقبة المناطق التي يحتمل حدوث عمليات سرقة فيها، اضافة الى نصب كمائن على المسالك التي تستخدمها هذه العصابات لنقل السيارات المسروقة الى البقاع”، وتابع ان “القوة عملت على نصبت كمائت وتمكنت من توقيف افراد العصابة وسلمت السيارات المسروقة الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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