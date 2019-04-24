مادورو: الحكومة الشرعية تشرف على فنزويلا بالكامل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن “حكومته تشرف على بلاده بالكامل”.

وقال مادورو في حديث له “نشهد إشرافا كاملا للحكومة وإدارة القوات المسلحة على أراضي البلد”، وتابع “أنا كرئيس شرعي أقوم بإدارة العلاقات الوطنية والخارجية وتنفيذ كل التزاماتي”.

وأكد مادورو أن “حكومته ستواصل إدارة البلاد حاملة الدستور في يدها وبشكل ديمقراطي وبالتعاون مع الشعب”.

ووصف مادورو محاولة سيطرة المعارضة وخاصة رئيس البرلمان خوان غوايدو على السلطة، بأنها “3 أشهر من تهريج الإمبريالية الأمريكية الشمالية التي تحاول شن هجوما على السلطة في فنزويلا”، وأضاف “هي أيضا 3 أشهر من الثورة البوليفارية والسلطة الشعبية والتحالف المدني العسكري و3 أشهر من السلام والعمل”.

المصدر: روسيا اليوم