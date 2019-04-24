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April 24 2019 - 08:18

كيم جونغ اون: سعيد لوجودي في روسيا وهذه خطوة أولى لتطوير العلاقات الثنائية

منذ 27 mins 24 April، 2019
كيم جونغ اون
أخبار دولية - روسيا

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون عن سعادته لوجوده في روسيا، وجاء ذلك وفقا لموقع إدارة إقليم بريمورسكي الروسي.

وقال كيم في محطة السكك الحديدية ” حاسان ” خلال لقاء قصير مع ممثلي إدارة بريموري ووزارة الخارجية الروسية “أنا سعيد لوجودي على الأراضي الروسية”.

وأكد كيم ان “زيارته الحالية لروسيا لن تكون الأخيرة”، ولفت إلى ان “زيارته هذه خطوة أولى لتطوير العلاقات”، وتابع “هذه ليست سوى الخطوة الأولى”.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الكوري الشمالي يوم 25 نيسان/أبريل الجاري، في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: سبوتنيك

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