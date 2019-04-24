عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء في 24-4-2019

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت يوم الاربعاء 24-4-2019.

الأخبار:

عون لن يقبل المسّ بالرواتب

تنصّل من اقتراحات تحميل القطاع العام كلفة خفض الانفاق

«واشنطن ليكس» ــ 2 ساترفيلد مهدداً لبنان: الشراكة مع إسرائيل في الغاز… أو الخسارة

السعر غير الرسمي للدولار يقفز إلى 1530 ليرة: منسوب القلق يرتفع

البناء:

سلّة إجراءات المصارف والبنك المركزي والاتصالات مقابل السلّة العسكرية

عون وبري وحزب الله وجنبلاط متفقون… والحريري وسلامة والقوات يدرسون

إيران تهدّد بإقفال مضيق هرمز… ورفض صيني روسي تركي عراقي باكستاني للعقوبات

الجمهورية:

مشاورات حاسمة للموازنة

موازنة ألف صفحة في السراي… والحريري يتريث منتظرًا التوافق

اللواء:

مصير إدراج الموازنة أمام الوزراء يحسم اليوم

اسرائيل على قناعة بأن أي عدوان على لبنان لن يكون نزهة

النهار:

“نزع الألغام” من مشروع الموازنة ينتظر “حزب الله”

أسابيع معدودة تشكل أخطر الاستحقاقات والأنظار الخارجية على الالتزامات الإصلاحية

المصدر: الصحف اللبنانية