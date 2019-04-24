تركيا: لا نخطط لتسليم منظوماتنا “إس-400” إلى قطر

ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تخطط لتسليم منظومات الصواريخ “إس-400” التي تشتريها من روسيا إلى أي من قطر أو أذربيجان.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريح لوكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم الثلاثاء: “لا يدور أي حديث عن خطط لنشر منظومات إس-400 في قطر أو أذربيجان، ولم نبحث أبدا مثل هذه المسألة”.

وتابع وزير الخارجية التركي: “هذه المعلومات يجري تداولها دائما في وسائل الإعلام، لكن في حقيقة الأمر ليست هناك أي إشكالات حول هذه القضية”.

وأضاف موضحا: “أبرمنا اتفاقا مع روسيا، والآن نتحادث عن موعد التوريد، وإذا قررت روسيا بيع هذه المنظومات لأذربيجان بإمكانها القيام بذلك مباشرة، دون وسطاء. لا سيما أن هاتين الدولتين في علاقات جيدة”.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة ودول الناتو مرارا أنقرة من شراء منظومات “إس-400″، مهددة بفرض عقوبات على تركيا، لكن الأخيرة أكدت أكثر من مرة، بما في ذلك على لسان رئيسها، أن الصفقة مع روسيا المبرمة في 2017 لا رجعة عنها ومسألة الانسحاب منها ليست واردة على الإطلاق، متعهدة بالرد على أي إجراءات تقييدية أمريكية في هذا السياق.

وتعتبر الولايات المتحدة أن المنظومات الروسية لا يمكن تكييفها مع الأسلحة المستخدمة من قبل دول الناتو، مشددة على أن نشرها في تركيا قد يسفر عن تسرب معلومات خاصة حول السلاح الأمريكي لا سيما طائرات “F-35”.

وخلال الأيام الماضية تحدثت تقارير إعلامية عن وجود محاولة من قبل الجانب التركي لحل قضية “إس-400” عبر نشر هذه المنظومات في أراضي دولة ثالثة وعلى الأرجح قطر أو أذربيجان، وهما البلدان الحليفان الأساسيان لتركيا.

المصدر: وكالات