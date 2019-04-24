ماي تدعو زيلينسكي لزيارة بريطانيا

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الرئيس الأوكراني المنتخب فلاديمير زيلينسكي إلى زيارة المملكة المتحدة وأعربت عن رغبتها في توسيع التعاون الأمني بين البلدين.

وجاء في بيان للمتحدث باسم رئيسة الوزراء في أعقاب اتصال هاتفي لها بزيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن ماي “جددت التأكيد على دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا وأعربت عن رغبتنا في توسيع التعاون الفعال أصلا في مجال الأمن والدفاع”.

ودعت ماي زيلينسكي إلى زيارة المملكة المتحدة “حين تكون الفرصة سانحة” واتفق الزعيمان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بينهما.

وأشارت ماي إلى ضرورة عمل البلدين مع المجتمع الدولي من أجل التصدي لما وصفته بـ “العدوان الروسي”.

يذكر أن فلاديمير زيلينسكي فاز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية يوم 21 أبريل الجاري بحصوله على 73 بالمئة من الأصوات، فيما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو على نحو 24.5 بالمئة.

ومن المقرر أن يتولى زيلينسكي الرئاسة الأوكرانية رسميا في موعد أقصاه 31 مايو المقبل.

المصدر: وكالات