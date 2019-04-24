الرئاسة السريلانكية تعلن إجراء تغيير في القيادات العسكرية خلال 24 ساعة

أعلنت الرئاسة السريلانكية عن إجراء تغيرات في القيادات العسكرية خلال 24 ساعة. وقال موقع “نيوز فيرست” المحلي اليوم الثلاثاء “أعلن المتحدث باسم الرئاسة السريلانكية أن الرئيس سيجري تغيير في القيادات العسكرية خلال 24 ساعة”.

هذا وارتفع عدد ضحايا سلسلة الهجمات الانتحارية التي ضربت سريلانكا صباح الأحد إلى 310 قتيلاً وأكثر من 500 جريح. وأعلن رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، أمس الإثنين، أنه سيتم إصدار قوانين متعلقة بمكافحة الإرهاب تحت قانون الطوارئ بدءا من منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) كما سيطلب مساعدة دولية للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي وقعت في البلاد، الأحد الماضي، وخلفت أكثر من 290 قتيلا.

المصدر: سبوتنيك