تشاووش أوغلو: في حال رفضت واشنطن تزويدنا بـ”إف-35″ سنشتري بديلات عنها في مكان آخر

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، استعداد بلاده لشراء بديلات عن مقاتلات “إف-35” الأمريكية في حال رفضت واشنطن توريدها لأنقرة.

وفي حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية قال تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء: “لماذا نشتري منظومات إس-400 (الروسية)؟ لأننا بحاجة ماسة إلى منظومة دفاع جوي. أما برنامج تصنيع طائرات إف-35 فنحن شركاء في هذا المشروع ودفعنا المبلغ المطلوب مقابل ذاك. وفي الوقت الحالي لا يواجه هذا المشروع أي مشكلة. لكن في حال تحقيق السيناريو الأسوأ سنضطر إلى تلبية حاجتنا من مكان آخر، حيث يتم عرض التقنيات الأفضل علينا”.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت سابقا بإمكانية شراء أنقرة مقاتلات “سو-57” الروسية في حال رفض الولايات المتحدة تزويدها بمقاتلات “إف-35”.

المصدر: وكالات