قمة القاهرة تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

دعت قمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي المنعقدة في القاهرة اليوم الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

وجاء في البيان الختامي للقمة، الذي أورده المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن القادة المشاركين في القمة قرروا أن الدور الرئيسي والمحوري في تسوية الوضع في ليبيا يعود إلى الاتحاد الإفريقي.

وطالب القادة بـ “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا”. ودعوا كذلك كافة الأطراف الليبية إلى “ضبط النفس واحترام سلامة المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق ليبيا”.

كما طالبت القمة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة “بالتعاون بشكل كامل مع الاتحاد الإفريقي وبشفافية تامة وبتكثيف مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا على حد سواء ودون استثناء”.

وطالبت القمة أيضا المجتمع الدولي “بتحمل مسؤوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا وإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ووقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في ليبيا التي تسعى لتحويل البلد إلى ساحة صراع بالوكالة يستهدف استنزاف موارد الشعب الليبي”.

يذكر أن القمة عقدت بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يترأس حاليا الاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو بصفته رئيسا للجنة الاتحاد الخاصة بليبيا ورئيسي رواندا بول كاغامي وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه.

المصدر: وكالات