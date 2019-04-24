أردوغان: قد أعقد لقاء مع ترامب قريبا

ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه قد يعقد قريبا لقاء مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته إلى مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول الموضوع: “ربما سيكون هناك لقاء قريبا”.

وأضاف الرئيس التركي: “أدرجناه في قائمة مواعيدنا. وقد يتم عقده خلال أيام قريبة”.

وتشهد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، الحليفان في الناتو، توترا معينا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدد من الخلافات الحادة أبرزها مسألة دعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد في سوريا، وشراء تركيا أسلحة روسية وخاصة منظومات “إس-400″، وقضية المعارض والداعية التركي المقيم في الأراضي الأمريكية، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016، بالإضافة إلى قرارات الرئيس الأمريكي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام تركية في فبراير الماضي بأن ترامب وجه مؤخرا دعوة إلى أردوغان لزيارة الولايات المتحدة.

وفي مارس الماضي أعلن الرئيس التركي عزمه عقد لقاء مع نظيره الأمريكي ليناقش معه قراره الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، الأمر الذي انتقده أردوغان بشدة واصفا إياه بـ”الخطأ الجسيم” لترامب.

المصدر: وكالة الاناضول