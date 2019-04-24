السيسي تعليقا على نتائج استفتاء تعديل الدستور: الشعب المصري أبهر العالم

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن شكره لشعب بلاده على دعم التعديلات الدستورية التي قد تمدد فترة حكمه حتى العام 2030.

وقال السيسي، في تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء عقب إعلان نتائج الاستفتاء: “تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم الذى أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة”.

وأضاف السيسي: “أن ذلك المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مساء الثلاثاء أن نتائج الاستفتاء أظهرت موافقة مواطني البلاد على التعديلات الدستورية حيث أيده 88.8% من المصوتين مع نسبة الإقبال 44.33 بالمئة.

وصوت المصريون على مدار 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، ضمن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، وتقضي بأنه لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين.

كما تشمل التعديلات انقضاء مدة حكم رئيس الجمهورية الحالي بـ6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، مما يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى 2030.

المصدر: وكالات