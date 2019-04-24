الناتو والاتحاد الأوروبي يعدان زيلينسكي بـ”استمرار دعم أوكرانيا”

هنأ الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، ووعداه باستمرار دعم أوكرانيا.

وقال ستولتنبيرغ، في تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “تحدثت منذ برهة مع الرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلينسكي. وهنأته بفوزه وقمت بدعوته إلى زيارة مقر الناتو في المستقبل القريب”.

وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي متعهدا: “الناتو سيواصل تقديم الدعم القوي سياسيا وعمليا لأوكرانيا”.

من جهته، ذكر رئيس المجلس الأوروبي أنه “أجرى اتصالا جيدا” مع زيلينسكي، موضحا: “أكدت له دعمنا الثابت لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف توسك: “نتطلع إلى التعاون بيننا وإجراء القمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في شهر يوليو”.

وأفاد توسك أيضا بأنه تحدث مع الرئيس الأوكراني الحالي والذي خسر في الانتخابات، بيترو بوروشينكو، معتبرا أن السباق الرئاسي في البلاد جرى بشكل نزيه وحر وشكل انتقالا سلميا للسلطة “مما يعد أفضل دليل على تقدم أوكرانيا في مجال الديمقراطية”.

وشهدت أوكرانيا، يوم 21 أبريل، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014 والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

وحقق زيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي لم يشارك سابقا في الحياة السياسية الأوكرانية، تقدما ضخما على منافسه بوروشينكو الذي اعترف بنتيجة الانتخابات لكنه تعهد بعدم الانسحاب من السياسة معلنا عزمه العودة للرئاسة عام 2024.

المصدر: وكالات