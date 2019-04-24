الأمم المتحدة: إصابات خطيرة بين مهاجرين بمركز احتجاز جنوبي طرابلس جراء إطلاق نار عشوائي

أصيب عدد من المهاجرين بمركز الاحتجاز “قصر بن غشير”، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس بجروح خطيرة جراء إطلاق نار عشوائي، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء.

وتحدثت المنظمة التابعة للأمم المتحدة عبر حسابها في تويتر، عن “تطورات غير مقبولة ومقلقة للغاية في قصر بن غشير، حيث تعرض مهاجرون عزل، بحسب تقارير، لإطلاق نار عشوائي وأصيب بعضهم بجروح خطيرة”.

ولم تفد المنظمة بمزيد من التفاصيل، كما لم تصدر أي جهة تعليقا على النبأ.

ويشار إلى أن الحادث وقع وسط المعارك المتواصلة، منذ 4 أبريل، على مشارف طرابلس، بين قوات المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا).

المصدر: وكالات