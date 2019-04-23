الكرملين: بوتين لا يخطط حاليا لعقد أي لقاء أو محادثات مع زيلينسكي

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يخطط حاليا لعقد أي لقاء أو محادثات مع المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “لا، حتى الآن ذلك ليس من المخطط له. وحاليا ننتظر الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، ومن ثم ستكون هناك مرحلة قبل مراسم أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية”.

وشهدت أوكرانيا، الأحد الماضي، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014 والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

وأظهرت نتائج الاقتراع، بعد فرز 99.98 بالمئة من الأصوات، تقدما كبيرا لزيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي لم يشارك سابقا في الحياة السياسية الأوكرانية، على منافسه، الرئيس الحالي للبلاد، بيترو بوروشينكو.

وحصل زيلينسكي، حسب هذه المعطيات، على 73.33 بالمئة مقابل 24.46 لدى بوروشينكو، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن فوز زيلينسكي من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، فيما توقع فريقه أن تجري مراسم أداء اليمين الدستورية في 28 مايو المقبل.

وسبق أن قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تهاني بوتين لزيلينسكي وكذلك عن احتمال العمل المشترك بينهما، موضحا: “تحترم موسكو اختيار الشعب الأوكراني، لا سيما أنه واضح جدا. ومع ذلك فإن شرعية هذه الانتخابات كانت معرضة للشك، عندما منع 3 ملايين من الأوكرانيين المقيمين في روسيا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات”.

المصدر: وكالات