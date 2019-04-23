أنباء عن اختطاف وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية

اختفى وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، أوحيدة عبدالله أوحيدة، من طرابلس، في ظروف غامضة، حسبما أوردت قناة 218 TV اليوم الثلاثاء.

وبحسب القناة، فقد كشفت مصادر داخل العاصمة أن مجموعة مسلحة قامت باختطاف عبدالله أوحيدة من مقره، ليلة أمس الاثنين.

وأكد عدد من أقارب أوحيدة في سبها، عبر صفحاتهم على فيسبوك، انقطاع الاتصال به في طرابلس منذ مساء الاثنين وكتب أحدهم بعد أن عرّف نفسه على أنه ابن عمومته، بأن المعني تعرض لعملية خطف بالفعل على يد شخص يلقب بـ “الصندوق” وهو من قيادات كتيبة “النواصي” التابعة لداخلية الوفاق بقيادة مصطفى قدور.

ولم توضح وزارة الداخلية في “الوفاق”، بأي شكل من الأشكال ملابسات الحادث.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن عبدالله أوحيدة كان يتولى مهام تسيير وزارة الدفاع بصلاحيات موسعة عقب إقالة الوزير السابق، العقيد المهدي البرغثي.

وأشار موقع “أخبار ليبيا” أن تقارير عن اختطاف عبدالله أوحيدة جاءت بعد أيام من اختطاف وكيل جهاز المخابرات العامة في حكومة الوفاق، العميد عبدالمجيد الضبع، من داخل مقر تابع للجهاز بمنطقة عين زارة، وفقا لما أكده مقربون منه اتهموا كتيبة “النواصي” بالوقوف وراء العملية كذلك .

المصدر: وكالات