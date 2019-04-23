ميركل تؤكد لزيلينسكي دعم برلين للإصلاحات في أوكرانيا

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني المنتخب فلاديمير زيلينسكي الدعم الألماني للإصلاحات في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريكيه ديمر في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن “الجانبين أكدا على العلاقات الوثيقة بين البلدين. وشكر زيلينسكي ألمانيا على دعمها لأوكرانيا وأبدى اهتماما بإحراز تقدم في إطار رباعية نورماندي” (الخاصة بالتسوية الأوكرانية والتي تضم كلا من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).

وأكدت المستشارة الألمانية أن حكومتها ستواصل دعم أوكرانيا في طريق الإصلاحات وستدعم حقها في السيادة وسلامة الأراضي.

وكانت ميركل قد وجهت إلى زيلينسكي التهنئة بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأوكرانية التي جرت يوم 21 أبريل، ودعته لزيارة برلين.

وقد فاز زيلينسكي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية بحصوله على 73 بالمئة من الأصوات، فيما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو على نحو 24.5 بالمئة.

المصدر: وكالات