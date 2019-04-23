المجلس العسكري الانتقالي في السودان: تلقينا اتصالات من قطر وتركيا والفترة الانتقالية ستكون لسنتين

أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، تلقيه اتصالات من تركيا وقطر ومعظم الدول العربية والإسلامية للاطمئنان على أحوال البلاد.

وقال البرهان، في مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الثلاثاء، إن “تركيا ومعظم الدول العربية والإسلامية اتصلت للاطمئنان على الأحوال”، مؤكدا أن الاتصال التركي كان رسميا.

وبخصوص قطر أوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنها “أيضا اتصلت تطمئن على الأحوال”.

من جهة أخرى، أعلن البرهان أن الرؤى المشتركة المقدمة من مختلف أطراف السودان تنص على تحديد “فترة انتقالية ستكون متوسطة لمدة سنتين”، مضيفا أنها ستتميز بـ”مجلس عسكري مختلط بأكثر من رؤية”.​​​

وأضاف البرهان، ردا على سؤال حول طبيعة هذه المرحلة: “فترة انتقالية متوسطة من سنتين، مجلس عسكري بصلاحيات، مجلس عسكري مختلط، ما لقي أكثر من رؤية”.

على صعيد آخر، أكد البرهان أن المجلس العسكري لن يوقف محاولات التواصل والاتصال بكافة الأطراف السودانية لإيصال البلاد إلى مستقبل ديمقراطي حر ينهي الفترة السابقة.

وقال البرهان في هذا السياق: “ردنا على أي مقاطعة هي محاولة الوصول للطرف الثاني والاتصال به، لن نيأس من الحوار والاتصال لأن الهدف مشترك وهو الخروج بالبلاد من مرحلة سابقة إلى مرحلة مستقبلية مشرقة تنتشر فيها الحرية والديمقراطية”.

كما ذكر البرهان أن النيابة السودانية تولت أمر المسؤولين المعتقلين “وبدأت الإجراءات الرسمية لمحاكمتهم​​​”.

ويمر السودان بفترة تغييرات ملموسة في نظام السلطة عقب عزل الجيش السوداني، يوم 11 أبريل، رئيس البلاد، عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه، على وقع احتجاجات شعبية واسعة متواصلة منذ نهاية العام الماضي وقتل خلالها عشرات الأشخاص.

وشكل الجيش بعد الإطاحة بالبشير الذي لا يعرف مكان وجوده حاليا ما سمي بالمجلس العسكري الانتقالي بقيادة البرهان، المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، لإدارة السلطة مؤقتا في البلاد.

المصدر: وكالة سبوتنيك